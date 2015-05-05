Простой дизайн сайта

Здравствуйте!

Ищем дизайнеров для отрисовки сайта на примере работающих сайтов.

Это почти плагиат с возможностью поработать с дизайном и немного пофантазировать.

Сайт должен быть простым, не нагруженным, красивым и солидным одновременно.

В разработке дизайна, могут попробовать себя Все и получить гонарар.

Оплата на Ваш кошелек Вебмани в рублях или долларах, частями или целиком.

Обращайтесь на почту или в скайп.

С уважением, Максим.