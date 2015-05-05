Необходима доработка главной и карточки товара сайта

1. Необходима доработка главной страницы сайта:

- предусмотреть блок КП

- предусмотреть все направления омпании (около 30 штук)

- добавить иконки в текст, с целью улучшения восприятия информации

- выделить текст на общем фоне (или в рамку, или другим шрифтом – здесь нужно подумать как лучше).

2. Необходима доработка карточки товара:

- установка дополнительных кнопок

- блок условия доставки;

- всплывающее окно (текст, телефон, договор на поставку – но не как вордовский документ, а именно как официальный документ).

- разместить инфу про доставку.

- способы оплаты (картинка+название: наподобие yadi.sk/i/IkN1tLFTgS7q7).

- разместить текст по оплате из файла Вопросы-ответ.

Время на проект 8 часов, оплата 250р – 1 час, сможете сделать раньше приветствуется.

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