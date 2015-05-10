Перерисовать одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок213 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо перерисовать элементы одностраничного сайта.

Так сказать освежить дизайн (слишком он мрачный).

Весь комплект в png предоставлю.

Сроки и стоимость.

10 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель! Очень быстро и на высоком уровне. Рекомендую всем!
Чётко поставленная задача, лёгкое общение и главное 100% оплата. Остался доволен сотрудничеством.

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vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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