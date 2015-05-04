Всем привет! Ищу ответственного дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней + дизайн мобильной версии: главной ...
Дизайн сайта
Нужно разработать дизайн сайта
по данному прототипу
https://moqups.com/dmitriiche/DDWqRLo7/p:ab24f4067
Стоимость и сроки?
Заявки фрилансеров
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