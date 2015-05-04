Дизайн для блога

Всем привет!

Ищу ответственного дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней + дизайн мобильной версии: главной и внутренней. В общем по полной программе. :)

ТЗ полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Свой блог вижу в таких серо-черно-белых тонах с оранжевыми и красными вставками (и их оттенками).

Побольше теней и полупрозрачных и объемных объектов. В шапке что-то красно-оранжевое. Задний фон

блога – повторяющаяся картинка (уникальное изображение) по теме сайтостроение, SEO, лендинг и т.д.

Фон для статей светлый. Примеры блогов, которые нравятся: http://isif-life.ru/,

http://webreligion.ru/, http://first-billion.com/, http://kasyanov.info/, http://firelinks.ru/,

http://inetsovety.ru/, http://seoslim.ru/.

Короче, нужно сделать что-то похожее на http://webreligion.ru только цветное + мое изображение. Рисованная шапка и футер, пример http://isif-life.ru.

Жду ваших предложений.

Большое спасибо!