Здравствуйте. Необходим дизайн лендинга под инфо продукт по примеру _artmorozov.ru Присылайте пожалуйста портфолио и старт цен. https://docs.google.com/document/d/1boPHbT6TwX3maeBPMpK4whXIVuYrmJeKE-oBp8aIGJk/edit
Дизайн для блога
Всем привет!
Ищу ответственного дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней + дизайн мобильной версии: главной и внутренней. В общем по полной программе. :)
ТЗ полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
Свой блог вижу в таких серо-черно-белых тонах с оранжевыми и красными вставками (и их оттенками).
Побольше теней и полупрозрачных и объемных объектов. В шапке что-то красно-оранжевое. Задний фон
блога – повторяющаяся картинка (уникальное изображение) по теме сайтостроение, SEO, лендинг и т.д.
Фон для статей светлый. Примеры блогов, которые нравятся: http://isif-life.ru/,
http://webreligion.ru/, http://first-billion.com/, http://kasyanov.info/, http://firelinks.ru/,
http://inetsovety.ru/, http://seoslim.ru/.
Короче, нужно сделать что-то похожее на http://webreligion.ru только цветное + мое изображение. Рисованная шапка и футер, пример http://isif-life.ru.
Жду ваших предложений.
Большое спасибо!
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