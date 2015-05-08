Добавления кнопки на сайте и исправление меню моб. версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок169 просмотров

1)Требуется взять кнопку и код компании задарма(предоставлю) Кнопку исправить под цвет сайта и вставить ее в шапке

tvoyturetskiy.ru между логотипом и кнопкой обратный звонок.

2)Требуется подправить код шаблона для корректного отображения в мобильной версии меню. сейчас в моб версии не открываются подменю. требуется чтобы при нажатии открылись подменю, при повторном нажатии сворачивалось)

требуется сделать максимум быстро и дешево.

10 лет назад
gelani
Глеб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$4
1 день
Спасибо за помощь в добавлении кнопки и исправлению косяков другого програмера)) Сделал все быстро и хорошо. Буду обращаться)))Уже есть второй проект)) Спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую! Четкое ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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