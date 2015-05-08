Добавления кнопки на сайте и исправление меню моб. версии сайта

1)Требуется взять кнопку и код компании задарма(предоставлю) Кнопку исправить под цвет сайта и вставить ее в шапке

tvoyturetskiy.ru между логотипом и кнопкой обратный звонок.

2)Требуется подправить код шаблона для корректного отображения в мобильной версии меню. сейчас в моб версии не открываются подменю. требуется чтобы при нажатии открылись подменю, при повторном нажатии сворачивалось)

требуется сделать максимум быстро и дешево.