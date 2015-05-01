Необходимо проработать дизайн статьи, придать тексту качественный визуальный вид.

Объясняю, дизайн сайта уже имеется. На сайте расположены статьи, обычно это просто текстовые статьи с парой фотографий, табличками. Но есть некоторые статьи, повышенной важности и их нужно красиво оформить, качественно дополнить текст визуально (чтобы получилось что-то типа мини-лендинга внутри уже имеющегося дизайна сайта).

Желающих взяться, просьба подавать заявки.