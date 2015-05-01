Дизайн статьи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок179 просмотров

Необходимо проработать дизайн статьи, придать тексту качественный визуальный вид.

Объясняю, дизайн сайта уже имеется. На сайте расположены статьи, обычно это просто текстовые статьи с парой фотографий, табличками. Но есть некоторые статьи, повышенной важности и их нужно красиво оформить, качественно дополнить текст визуально (чтобы получилось что-то типа мини-лендинга внутри уже имеющегося дизайна сайта).

Желающих взяться, просьба подавать заявки.

10 лет назад
zoomua
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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