Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...
Оформление (дизайн) сообщества (группы) вконтакте
Добрый день!
Необходимо создать дизайн в сообществе (аватарка, баннер, внутреннее меню).
Бюджет - по договорённости.
Предлагайте свои цены.
Работа только через безопасную сделку.
ТЗ готовится. ТЗ будем обговаривать с исполнителем отдельно.
Пожалуйста, присылайте примеры работ и примерный срок выполнения.
Спасибо :)
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