Уникальный дизайн сайта (с отрисовкой!)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок138 просмотров

(Работаю только по Безопасной сделке!)

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на wordpress. Пишу в раздел "Иллюстрации", т.к. специалисты здесь рисуют сами, а не берут картинки из Интернета/клипарт.

Итак, дизайн нужен с нуля: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней, страницы подписки + обязательно: дизайн мобильной версии.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова isif-life.com. ТЗ уже полностью

готово, покажу выбранному исполнителю в Личку.

Коротко о задаче:

Блог о красоте и здоровье + психологии.

Тона: яркие песочно-оранжевых тонах. В шапке (шапка узкая) – цветы, косметика по уходу – маски и тд, возможно – девушки-подружки, ухаживающие за собой. Задний фон блога светлый.

Хочется в стиле рисунков Виктории Кирдий или т.п.

Примеры блогов дизайнов, которые нравятся (от Кирдий далеки, но ничего лучше не нашла): thepioneerwoman.com/, blogribaka.ru/, isif-life.ru, topbeauty-blog.ru/ (стильно), mjusli.ru/ (сочетание цветов приятное).

!! За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров, а это

более чем 200 учеников (в одном потоке, а набор – каждый год), которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!

P.S. Работаю только по безопасной сделке!

В комментариях обязательно пишите сроки и цену – хотя бы порядок. Комментарии без указания цены рассматриваться не будут. Прошу проявить понимание.

WordPress
10 лет назад
stunary
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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