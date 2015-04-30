Всем привет! Нужен дизайн раздела существующего сайта - База доноров Клиники Репродукции. Порядка 5-8 страниц. Есть готовый Style Gide, есть ТЗ (по запросу), есть наброски по предыдущей версии. От ...
Уникальный дизайн сайта (с отрисовкой!)
(Работаю только по Безопасной сделке!)
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на wordpress. Пишу в раздел "Иллюстрации", т.к. специалисты здесь рисуют сами, а не берут картинки из Интернета/клипарт.
Итак, дизайн нужен с нуля: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней, страницы подписки + обязательно: дизайн мобильной версии.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова isif-life.com. ТЗ уже полностью
готово, покажу выбранному исполнителю в Личку.
Коротко о задаче:
Блог о красоте и здоровье + психологии.
Тона: яркие песочно-оранжевых тонах. В шапке (шапка узкая) – цветы, косметика по уходу – маски и тд, возможно – девушки-подружки, ухаживающие за собой. Задний фон блога светлый.
Хочется в стиле рисунков Виктории Кирдий или т.п.
Примеры блогов дизайнов, которые нравятся (от Кирдий далеки, но ничего лучше не нашла): thepioneerwoman.com/, blogribaka.ru/, isif-life.ru, topbeauty-blog.ru/ (стильно), mjusli.ru/ (сочетание цветов приятное).
!! За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров, а это
более чем 200 учеников (в одном потоке, а набор – каждый год), которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
P.S. Работаю только по безопасной сделке!
В комментариях обязательно пишите сроки и цену – хотя бы порядок. Комментарии без указания цены рассматриваться не будут. Прошу проявить понимание.
Заявки фрилансеров
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