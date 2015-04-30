Редизайн сайта частного психолога. Во вложении структура сайта, по которой можно посмотреть примерное количество макетов и данные, которые должны быть на страницах. Нужен дизайн с учетом современных мировых ...
Дизайн сайта
нужно разработать шрифтовой логотип. Название Flagma на английском языке. Заполненный бриф (примеры логотипов, которые понравились и, которые не нравятся) отправил на почту. Если вариант с маленькими буквами, то что бы буква - l была более понятна для русскоговорящих людей. Целевая аудитория — бизнес-аудитория и все остальные
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