нужно разработать шрифтовой логотип. Название Flagma на английском языке. Заполненный бриф (примеры логотипов, которые понравились и, которые не нравятся) отправил на почту. Если вариант с маленькими буквами, то что бы буква - l была более понятна для русскоговорящих людей. Целевая аудитория — бизнес-аудитория и все остальные