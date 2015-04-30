Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок193 просмотра

нужно разработать шрифтовой логотип. Название Flagma на английском языке. Заполненный бриф (примеры логотипов, которые понравились и, которые не нравятся) отправил на почту. Если вариант с маленькими буквами, то что бы буква - l была более понятна для русскоговорящих людей. Целевая аудитория — бизнес-аудитория и все остальные

10 лет назад
Breyy765
Саша 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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