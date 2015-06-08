Профессиональный дизайн банковского портала

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Прошу обратить вас внимание, что проект информационный и большим плюсом для вас будет портфолио в области информационных проектов.

Требуется дизайн полноценного банковского портала с широким функционалом. Подробное ТЗ будет высылаться после рассмотрения вашего портфолио. Основной момент, что сайт должен быть сделан в соответствии с последними веяниями дизайна сайтов - плоский дизайн. Скорее всего сайт будет сделан не в полноэкранном режиме, но тут возможны варианты.

Основные страницы сайта:

1) Главная

2) Страница категории

3) Страница записи

4) Страница курсов валют

5) Новостной раздел

6) Калькуляторы (Доходность, проценты по вкладу и т.д.)

7) Контакты

8) О нас

9) Отзывы о банках и продуктах.

Что хотелось бы от вас получить, что готовы предложить:

От вас:

1) Профессиональный дизайн информационного сайта с пониманием грамотного расположения рекламных блоков для достижения высокого CTR.

2) Грамотное использование цветов в акцентах сайта. Сайт должен быть красивым и функциональным, в какой-то мере минималистичным.

От нас:

1) Достойную оплату вашей работы.

2) Реальный проект в ваше портфолио, выполненный командой профессионалов. В отличие от многих остальных проектов, этот реально воплотится в жизнь и займет свое место.

3) Постоянное сотрудничество по созданию информационных проектов.

Предлагайте цену. Людям без портфолио просьба не тратить ни свое, ни наше время. Спасибо за понимание!