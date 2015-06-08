Профессиональный дизайн банковского портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок249 просмотров

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Прошу обратить вас внимание, что проект информационный и большим плюсом для вас будет портфолио в области информационных проектов.

Требуется дизайн полноценного банковского портала с широким функционалом. Подробное ТЗ будет высылаться после рассмотрения вашего портфолио. Основной момент, что сайт должен быть сделан в соответствии с последними веяниями дизайна сайтов - плоский дизайн. Скорее всего сайт будет сделан не в полноэкранном режиме, но тут возможны варианты.

Основные страницы сайта:

1) Главная

2) Страница категории

3) Страница записи

4) Страница курсов валют

5) Новостной раздел

6) Калькуляторы (Доходность, проценты по вкладу и т.д.)

7) Контакты

8) О нас

9) Отзывы о банках и продуктах.

Что хотелось бы от вас получить, что готовы предложить:

От вас:

1) Профессиональный дизайн информационного сайта с пониманием грамотного расположения рекламных блоков для достижения высокого CTR.

2) Грамотное использование цветов в акцентах сайта. Сайт должен быть красивым и функциональным, в какой-то мере минималистичным.

От нас:

1) Достойную оплату вашей работы.

2) Реальный проект в ваше портфолио, выполненный командой профессионалов. В отличие от многих остальных проектов, этот реально воплотится в жизнь и займет свое место.

3) Постоянное сотрудничество по созданию информационных проектов.

Предлагайте цену. Людям без портфолио просьба не тратить ни свое, ни наше время. Спасибо за понимание!

10 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$250
16 дней
Крайне рекомендую Glyanec.net за качество, сроки, современный дизайн и быстрые доработки замечаний. Работа выстроена на 5+.
Спасибо за прекрасное сотрудничество! Надеемся что еще будет еще много заказов.

Заявки фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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