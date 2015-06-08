Тексты, фото и видео есть. Дополнительно подобрать общие фотографии в количестве 30-40 штук. Нужно это все красиво оформить на сайте.
Профессиональный дизайн банковского портала
Добрый день, уважаемые дизайнеры!
Прошу обратить вас внимание, что проект информационный и большим плюсом для вас будет портфолио в области информационных проектов.
Требуется дизайн полноценного банковского портала с широким функционалом. Подробное ТЗ будет высылаться после рассмотрения вашего портфолио. Основной момент, что сайт должен быть сделан в соответствии с последними веяниями дизайна сайтов - плоский дизайн. Скорее всего сайт будет сделан не в полноэкранном режиме, но тут возможны варианты.
Основные страницы сайта:
1) Главная
2) Страница категории
3) Страница записи
4) Страница курсов валют
5) Новостной раздел
6) Калькуляторы (Доходность, проценты по вкладу и т.д.)
7) Контакты
8) О нас
9) Отзывы о банках и продуктах.
Что хотелось бы от вас получить, что готовы предложить:
От вас:
1) Профессиональный дизайн информационного сайта с пониманием грамотного расположения рекламных блоков для достижения высокого CTR.
2) Грамотное использование цветов в акцентах сайта. Сайт должен быть красивым и функциональным, в какой-то мере минималистичным.
От нас:
1) Достойную оплату вашей работы.
2) Реальный проект в ваше портфолио, выполненный командой профессионалов. В отличие от многих остальных проектов, этот реально воплотится в жизнь и займет свое место.
3) Постоянное сотрудничество по созданию информационных проектов.
Предлагайте цену. Людям без портфолио просьба не тратить ни свое, ни наше время. Спасибо за понимание!
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