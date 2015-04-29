Два лэндинг сайта по продаже контента.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки241 просмотр

Нужно создать один из двух лэндинг сайтов (на выбор) по продаже контента, материалы и эскизы можно скачать по ссылке http://mmftp.ru/ext/ftp.php?action=download&id=332&key=8d8e12c4e99481b74581c5f8fd15291e Бюджет на один дизайн 100 $. Дизайн должен быть стильный, оригинальный, проработанный, должен содержать минимум иллюстрирующих фотографий, должны быть оригинальные созданные для проекта иконки и другие оригинальные элементы.

10 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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