Ищу человека для Юзабилити аудита нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок184 просмотра

Добрый день

Ищу человека для Юзабилити аудита нескольких сайтов. От человека хочу получить четкие рекомендации с обоснованием, что, где и как поправить, что бы увеличить продажи и заказы с сайтов.

Оптимизации и продвижения предлагать ненадо, нужен только Юзабилити аудит.

10 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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