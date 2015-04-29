Ищу человека для Юзабилити аудита нескольких сайтов

Здравствуйте всем. Мне бы нужно создать простой, уникальный шаблон для моего блога http://azatblog.ru/ . Где описание блога, оставить описание так же, ну можно что-то другое, сцепляющее и добавить туда фотографию компьютера, под всем этим добавив ...