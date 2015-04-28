Добрый вечер! В систему бронирования отелей требуется опытный веб дизайнер продвинутый в вопросах юзабилити. Требуется произвести редизайн сайта под новые веяния,простмотра нв моб устройствах. Если сработаемся, в том же ...
Дизайн каталога в стиле виндовс 8
Нужен дизайн каталога в стиле виндовс 8 metroUI, в общем что-то близкое к этому с сохранением структуры сайта. И пишите цену пожалуйста. Сайт industrial-all.ru. И если возможно, дайте ссылку на похожие проекты и соответственно стоимость его выполнения и что в нее входило
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