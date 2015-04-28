Нужен дизайн каталога в стиле виндовс 8 metroUI, в общем что-то близкое к этому с сохранением структуры сайта. И пишите цену пожалуйста. Сайт industrial-all.ru. И если возможно, дайте ссылку на похожие проекты и соответственно стоимость его выполнения и что в нее входило