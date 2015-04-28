Доработка дизайна сайта

Добрый вечер!

Есть несколько страниц дизайна. Необходимо подправить стилистику страниц (поработать с разными оттенками шрифтов, добавить объемность и др). Работа тонкая, поэтому рассчитана на специалиста, который давно занимается веб-дизайном. Исходники страниц в наличии.

Отправляйте, пожалуйста, вместе с заявками дизайны, разработанные вами.