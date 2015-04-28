Доработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок186 просмотров

Добрый вечер!

Есть несколько страниц дизайна. Необходимо подправить стилистику страниц (поработать с разными оттенками шрифтов, добавить объемность и др). Работа тонкая, поэтому рассчитана на специалиста, который давно занимается веб-дизайном. Исходники страниц в наличии.

Отправляйте, пожалуйста, вместе с заявками дизайны, разработанные вами.

10 лет назад
worker-aleksey
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна сайта

    $125

    Здравствуйте! Требуется доработать дизайн сайта www.rumarin.ru Фирменный стиль есть. Логотип уже есть на сайте. Цветовая гамма также утверждена: белый цвет - #FFFFFF синий цвет - #025C8E ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн сайта. Тематика грузоперевозки. Длина 10 экранов. От Вас опыт и примеры работ. Сроки выполнения и стоимость. Для связи скидывайте свои контакты (скайп или телефон)

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайн Landing Page

    $280

    Тема- GPS устройства безопасности для всей семьи. Все исходные графические материалы имеются. Срок выполнения- 1 неделя.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта веб-свециалиста на (wordpress)

    $30

    Требуется дизайн для сайта-визитки, предлагающего веб и it услуги Сайт работает на wordpress, нужен готовый сверстанный шаблон Рисовать супер оригинальные картинки и элементы не обязательно, подойдет простой шаблон, но выглядеть должно профессионально ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен шаблон на vbulletin 5.1.6

    $70

    нужно будет написать шаблон похожий на шаблон из сайта ccc.mn. Пожалуйста добавляйтесь только те, кто действительно в этом разбирается. Время выполнения - 4 дня

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Необходим качественный дизайн, в приложении шаблон страницы. Срок 1-2 дня. Оценку по срокам и цене оставляйте в заявках.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Стили для сайта

    Необходимо проработать стили для существующего корпоративного сайта. Основная задача, чтобы текст на сайте выглядел более презентабельно. То есть, необходимо обозначить шрифт(-ы), размер шрифта(-ов), цвета, отступы заголовков, списков, основного текста.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад