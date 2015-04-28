Разработать рисованный дизайн к сайту

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Сайт деревообрабатывающей тематике. Нужно будет нарисовать несколько зданий, лес, горы, производственную площадку, формат сайта как тут: http://yugpi.ru/, сайт №2 http://www.pspcom.ru/, сайт №3 http://blogribaka.ru/

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!