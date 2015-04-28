Необходимо проработать стили для существующего корпоративного сайта. Основная задача, чтобы текст на сайте выглядел более презентабельно. То есть, необходимо обозначить шрифт(-ы), размер шрифта(-ов), цвета, отступы заголовков, списков, основного текста.
Разработать рисованный дизайн к сайту
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью
готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
Сайт деревообрабатывающей тематике. Нужно будет нарисовать несколько зданий, лес, горы, производственную площадку, формат сайта как тут: http://yugpi.ru/, сайт №2 http://www.pspcom.ru/, сайт №3 http://blogribaka.ru/
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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