Установка шаблона Joomla и разработка дизайна

Добрый день,

есть готовый шаблон http://www.templatemonster.com/de/joomla-vorlagen-tipo-34184.html#

и фирменный стиль, т.е. логотип, визитки, фирменный бланк. Готовый шаблон в Joomla 1.6.3,

необходимо переложить в актуальную версию Joomla и установить язык управления немецкий. Логотип можно увидеть на www.solve4it.de

Необходимо полностью разработать дизайн всего веб сайта для компании solve4it.de (что означает решения для IT).

Фирма занимается как производством и продажей программ, так и различными IT услугами (интернет сети, сервера, обслуживание ПК рабочих мест в офисах) в Германии.

Детали обсудим в переписке или скайпе.