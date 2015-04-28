Здравствуйте. Необходимо выполнить проект по дизайну шапки сайта в строгом, лаконичном стиле, главное здесь сама ИДЕЯ и ее реализация. На данный момент имеется почти готовый сайт (шапка именно для ...
Нужно довести до ума мобильную версию
Есть сайт http://7.compservice.pro/ Если зайти с телефона или планшета все едет и плывет. Шаблон динамичным с кучей наворотов, нужно отключить мобильную версию для пережатия сайта на разных разрешениях экрана и сделать чтобы сайт везде выглядел одинаково -просто увеличивался. Все сделано через bootstrap на joomle. Предоставлю FTP доступ.
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