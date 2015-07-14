Нарисовать дизайн с нуля

Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв.

Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок.

Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, положительными отзывами и предпочтением так же будет являться рисование макета под битрикс (понятное дело, любой макет по сути можно интегрировать в любую cms, но у каждой есть ряд особенностей, шаблонностей, которые отличают их друг от друга).

Т.З. (если его можно так назвать) в аттаче, там переписка с руководством и их пожелания.

Примерный бюджет не выше 15 000 руб.

P.S. уточняющие вопросы через сайт, в последствии при выборе кандидата - по почте.

P.P.S. работаю только пост оплатой, по факту. Соотв. отзывы по данному делу имеются.