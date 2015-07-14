Нарисовать дизайн с нуля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки268 просмотров

Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв.

Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок.

Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, положительными отзывами и предпочтением так же будет являться рисование макета под битрикс (понятное дело, любой макет по сути можно интегрировать в любую cms, но у каждой есть ряд особенностей, шаблонностей, которые отличают их друг от друга).

Т.З. (если его можно так назвать) в аттаче, там переписка с руководством и их пожелания.

Примерный бюджет не выше 15 000 руб.

P.S. уточняющие вопросы через сайт, в последствии при выборе кандидата - по почте.

P.P.S. работаю только пост оплатой, по факту. Соотв. отзывы по данному делу имеются.

10 лет назад
99rus
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$250
8 дней
Сотрудничаю уже не в первый раз. Очень доволен работой Галины, рекомендую!
Рустам прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, постоянная связь и моментальная оплата. С ним можно смело работать даже без предоплаты, поскольку Рустам человек слова. Очень рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн ИМ

    Подробное тз приложил. Оплата после работы! Студиям не беспокоить!

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта.

    Необходимо произвести редизайн сайт ratatuy-nal.ru От вас требуется страница блога - она же главная страница Страницы информационные или страница поста, новости, статьи. Страница каталога.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-дизайнер

    В молодую и слаженную команду требуется второй дизайнер. Мы люди адекватные. Настроены на развитие и самовыражение при помощи своей профессиональной деятельности. Всегда идем навстречу людям. Работы для дизайнера много и разной. Есть клиенты ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $40

    Ориентиры качества дизайна: 1. http://kolinkor.ru/stolovyj-tekstil фон ткань-фактура , особенно интересен рисунок на фоне http://joxi.ru/D2P8wxnfxP4V23 2. http://apriori-salon.ru/ Нравиться фона под ткань, и то что он не забирает на себя ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Визуализировать текст для сайта и сделать шапку

    Добрый день уважаемые дизайнеры. Нужно визуализировать текст для главной страницы сайта koreashop.ru Задача: 1) визуализировать пять тезисов для главной страницы сайта 2) сделать шапку Пояснение: ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте! Нужен дизайнер принимающий оплату в гривне!!! В данном случае нужно реализовать дизайн главной страницы сайта. Оплата (в связи с курсом) 1400 грн НЕ БОЛЬШЕ! При хорошей работе возможна работа и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад