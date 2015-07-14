Разрабатываем сайт для интерактивного обучения бухгалтеров. Ищу хорошего дизайнера. Более подробно при личном общении.
Нарисовать дизайн с нуля
Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв.
Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок.
Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, положительными отзывами и предпочтением так же будет являться рисование макета под битрикс (понятное дело, любой макет по сути можно интегрировать в любую cms, но у каждой есть ряд особенностей, шаблонностей, которые отличают их друг от друга).
Т.З. (если его можно так назвать) в аттаче, там переписка с руководством и их пожелания.
Примерный бюджет не выше 15 000 руб.
P.S. уточняющие вопросы через сайт, в последствии при выборе кандидата - по почте.
P.P.S. работаю только пост оплатой, по факту. Соотв. отзывы по данному делу имеются.
Выбранный исполнитель
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