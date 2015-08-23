Дизайн сайта для интерактивного обучения

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Завершен28 заявок228 просмотров

Разрабатываем сайт для интерактивного обучения бухгалтеров. Ищу хорошего дизайнера.

Более подробно при личном общении.

10 лет назад
rg83
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
10 лет назад
$340
20 дней
Полностью доволен работой Хаблата. Проект по моей вине затянулся, очень благодарен, что терпеливо довел его со мной до конца. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спустя годы сотрудничать с Романом также легко и приятно) На этот раз был предоставлен весьма интересный проект, работать над которым было одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
10 лет назад

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