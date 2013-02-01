Разрабатываем сайт для интерактивного обучения бухгалтеров. Ищу хорошего дизайнера. Более подробно при личном общении.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Разрабатываем сайт для интерактивного обучения бухгалтеров. Ищу хорошего дизайнера. Более подробно при личном общении.
Сайт франчайзи 1С, разработка и внедрение стандартных и собственных решений. http://axioma.com.ua/. Оформление таблиц сайта, дизайн разделов. Детали при общении.
Нужно развернуть и настроить наш сайт для нового домена на WordPress. Сайт уже существует, с хостингом договоренность тоже есть. Нужно сделать копию существующего под еще одни домен.
Сайт франчайзи 1с, разработка и внедрение стандартных и собственных решений. axioma-it.com.ua. При наполнении сайта появляется желание изменить и доработать дизайн. Детали при общении.