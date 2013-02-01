rg83

Роман Гнатишен rg83

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
$340
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта для интерактивного обучения
Спустя годы сотрудничать с Романом также легко и приятно) На этот раз был предоставлен весьма интересный проект, работать над которым было одно удовольствие!
Полностью доволен работой Хаблата. Проект по моей вине затянулся, очень благодарен, что терпеливо довел его со мной до конца. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
$250
10 баллов
12 лет назад
Доработка дизайна
Очень доволен сотрудничеством! Быстрая проверка, всегда на связи и мгновенная оплата! С таким человеком как Роман, всегда приятно иметь дело!
Очень доволен сотрудничеством с Хаблатом! =) Приятно порадовало качество работы, оперативность и стоимость выполнения! При необходимости, в дальнейшем, обязательно буду привлекать к проектам! Рекомендую к сотрудничеству всем заказчикам!
Ответный отзыв