Веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок450 просмотров

В молодую и слаженную команду требуется второй дизайнер. Мы люди адекватные. Настроены на развитие и самовыражение при помощи своей профессиональной деятельности. Всегда идем навстречу людям.

Работы для дизайнера много и разной. Есть клиенты на поддержке (баннера, фоточки, коллажи и т.д.). Есть на разработке («нарисуйте мне красиво сайт-визитку, образцы визиток пришлю»). Основной дизайнер не всегда успевает, нужен «помощник».

Оплата в рублях, цена фиксируется в рублях, «средняя» стоимость «среднего» проекта – 2000р.

Возможны премии, а рост «средней» стоимости проекта напрямую будет зависеть от Вашего личного профессионального творческого роста.

Условия работы:

Удаленная работа

Заработная плата сдельно-премиальная

Возможно совмещение

Испытательный срок

Обязанности

• Разработка грамотного web-дизайна. (Под грамотным подразумевается знание юзабилити, создание удобного интерфейса.)

• Дизайн сайтов с нуля

• Дизайн отдельных промо-страниц внутри существующих сайтов

• Дизайн баннеров и отдельных промо-материалов для web.

• Работа над новыми проектами и поддержание существующих

Требования

Владение графическими редакторами — фотошоп, корел и AI

Портфолио

Пожелания к кандидату.

Адекватность в общении! Желание работать, расти над собой, творческий подход к задачам, инициативность, оптимизм))), оперативность, профессионализм.

Особая просьба не пропадать, если идет задержка по срокам — сообщать.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Портфолио высылайте на вышеуказанный ящик с пометкой в теме: Дизайнер!

В теле письма укажите:

-------------------------

Имя

Портфолио

Контактные данные: скайп, телефон.

-------------------------

Отбор кандидата осуществляется с опорой на портфолио + тестовое задание.

10 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

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