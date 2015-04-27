Создание дизайнов кейсов для мобильныз телефонов IPHONE 5 и 6. Так же создание логотипа для компании которая будет заниматься продажей этих кейсов. Ищу партнеров на долгий срок.
Веб-дизайнер
В молодую и слаженную команду требуется второй дизайнер. Мы люди адекватные. Настроены на развитие и самовыражение при помощи своей профессиональной деятельности. Всегда идем навстречу людям.
Работы для дизайнера много и разной. Есть клиенты на поддержке (баннера, фоточки, коллажи и т.д.). Есть на разработке («нарисуйте мне красиво сайт-визитку, образцы визиток пришлю»). Основной дизайнер не всегда успевает, нужен «помощник».
Оплата в рублях, цена фиксируется в рублях, «средняя» стоимость «среднего» проекта – 2000р.
Возможны премии, а рост «средней» стоимости проекта напрямую будет зависеть от Вашего личного профессионального творческого роста.
Условия работы:
Удаленная работа
Заработная плата сдельно-премиальная
Возможно совмещение
Испытательный срок
Обязанности
• Разработка грамотного web-дизайна. (Под грамотным подразумевается знание юзабилити, создание удобного интерфейса.)
• Дизайн сайтов с нуля
• Дизайн отдельных промо-страниц внутри существующих сайтов
• Дизайн баннеров и отдельных промо-материалов для web.
• Работа над новыми проектами и поддержание существующих
Требования
Владение графическими редакторами — фотошоп, корел и AI
Портфолио
Пожелания к кандидату.
Адекватность в общении! Желание работать, расти над собой, творческий подход к задачам, инициативность, оптимизм))), оперативность, профессионализм.
Особая просьба не пропадать, если идет задержка по срокам — сообщать.
Контакты:
e-mail: [email protected]
Портфолио высылайте на вышеуказанный ящик с пометкой в теме: Дизайнер!
В теле письма укажите:
-------------------------
Имя
Портфолио
Контактные данные: скайп, телефон.
-------------------------
Отбор кандидата осуществляется с опорой на портфолио + тестовое задание.
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