Требуется дизайн сайта-визитки из 4х простых страниц по ТЗ, пример предоставлю. Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке. Тематика сайта - изготовление контейнеров. Прототип и ТЗ ...
Отрисовать дизайн одностраничника
Требуется дизайнер для отрисовки лендинга по моему прототипу в деловом стиле. Кто свободен?
Срок исполнения в течение 5 дней после получения прототипа.
Прототип страницы вышлю успешному кандидату.
Бюджет: 2 150 руб.
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