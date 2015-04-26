Отрисовать дизайн одностраничника

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок175 просмотров

Требуется дизайнер для отрисовки лендинга по моему прототипу в деловом стиле. Кто свободен?

Срок исполнения в течение 5 дней после получения прототипа.

Прототип страницы вышлю успешному кандидату.

Бюджет: 2 150 руб.

10 лет назад
Elina18
48 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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