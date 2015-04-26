Скопировать блок с сайта.

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Нужно скопировать блок ТОП 10 с данного сайта: http://megashara.com/

И установить на UCOZ сайт.

Можно через информеры. Или же просто отправить мне html документ для самостоятельной установки.

Вроде как работа легкая, жду предложений.

HTML
10 лет назад
stigma88
Шахваз 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров