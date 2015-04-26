Необходимо создание лендинг пейдж, тематика мебельные туры в Китай. Тексты для страницы есть, возможно небольшое изменение или дополнение. Будут рассматриватся только те кандидаты, у которых есть портфолио с работами по созданию лендинг пейдж и дизайну ...
Скопировать блок с сайта.
Нужно скопировать блок ТОП 10 с данного сайта: http://megashara.com/
И установить на UCOZ сайт.
Можно через информеры. Или же просто отправить мне html документ для самостоятельной установки.
Вроде как работа легкая, жду предложений.
Заявки фрилансеров
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