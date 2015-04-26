Выполнить дизайн одностраничника

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок163 просмотра

Нарисовать по описанию и схеме дизайн сайта (лендинг).

Тематика: продажа квартиры в Таиланде.

Фото квартиры предоставляю.

ТЗ вышлю исполнителю.

Исполнителя буду отбирать по портфолио со схожими по тематике работам.

Понимание особенностей тайской жизни для русскоязычного человека – приветствуется.

10 лет назад
QuickTh
49 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров