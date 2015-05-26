QuickTh

Любовь Палачева QuickTh

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Выполнить дизайн одностраничника

    $54

    Нарисовать по описанию и схеме дизайн сайта (лендинг). Тематика: продажа квартиры в Таиланде. Фото квартиры предоставляю. ТЗ вышлю исполнителю. Исполнителя буду отбирать по портфолио со схожими по ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выполнить верстку одностраничника

    $29

    Выполнить верстку одностраничника. Обязательно: чтобы страница умещалась на экран (с прокруткой только по вертикали) во всех устройствах (обычный монитор, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон).

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад