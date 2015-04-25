Мы занимаемся интернет-продвижением. Приглашаем дизайнера для отрисовки лендинга. Кто свободен на ближайшие дни? Прототип страницы вышлю успешному кандидату. Бюджет: 2 250 руб.
Требуется дизайн для лендинга
Разработать дизайн лендинга для агенства лидогенерации. Макет вышлю. Бюджет 2600руб
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