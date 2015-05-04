Дизайн для блога на движке wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок189 просмотров

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью

готово. Вы можете его посмотреть в приложенном файле.

Коротко о задаче:

Дизайн в светлых тонах персонального блога на тему поиска работы и построения карьеры. Дизайн в стиле menwithpens.ca/blog/

То есть это рабочий стол, на котором стоит ноут, лежит планшет, ручка, надкусанная печенька, мышка, монитор и т.д. Обязательно должна лежать моя фотография на самом видном месте.

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Предлагайте свои суммы.

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!

WordPress
10 лет назад
Uteev
43 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$380
6 дней
Необходимо было выполнить дизайн блога. Алексей сделал для меня Главную страницу, внутреннюю, мобильную версию главной страницы и внутренней. Также он нарисовал логотип. Сделал брендовое оформление картинок. Прорисовал все кнопки и мелкие элементы. Все было выполнено качественно и в срок. Было несколько замечаний по первоначальному дизайну шапки. Все исправил быстро и без возражений. В ходе работы у меня часто возникали мелкие дополнения. Все внес и исправил. Работал быстро. Качественно подготовил необходимые макеты для верстальщика. Одним словом рекомендую! Цена выше среднего, но качество оправдывает вложенные деньги.
Понравилось работать с Рустамом: постоянно на связи, быстрая оплата, приятное общение — отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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