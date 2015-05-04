Дизайн для блога на движке wordpress

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью

готово. Вы можете его посмотреть в приложенном файле.

Коротко о задаче:

Дизайн в светлых тонах персонального блога на тему поиска работы и построения карьеры. Дизайн в стиле menwithpens.ca/blog/

То есть это рабочий стол, на котором стоит ноут, лежит планшет, ручка, надкусанная печенька, мышка, монитор и т.д. Обязательно должна лежать моя фотография на самом видном месте.

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Предлагайте свои суммы.

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!