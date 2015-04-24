Разработать дизайна сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок145 просмотров

Разработать дизайн продающего сайта (лендинга)

Должен работать во всех браузерах

Уложить необходимые элементы в 1й экран

Подробное ТЗ высылается кандидатам

10 лет назад
leadpro
Никита 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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