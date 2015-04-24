Необходимо создать интернет магазин по продаже картин художника ! На сайте бегущая строка хаотично демонстрирующая все картины художника , несколько разделов с картинами ,и на главной гифка с картиной . Просчитайте стоимость!
Разработать дизайна сайта
Разработать дизайн продающего сайта (лендинга)
Должен работать во всех браузерах
Уложить необходимые элементы в 1й экран
Подробное ТЗ высылается кандидатам
Заявки фрилансеров
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