Необходимо создать интернет магазин по продаже картин художника ! На сайте бегущая строка хаотично демонстрирующая все картины художника , несколько разделов с картинами ,и на главной гифка с картиной . Просчитайте стоимость!
Дизайнер. Реализация мобильной версии на WordPress, фиксы + поддержка
Доброго времени суток!
Cайт был перенесен на WordPress но закончить перенос у подрядчика не получилось – возникли сложности с реализацией мобильной версии.
В рамках текущего разового запроса необходимо выполнить следующие задачи:
> Реализовать стиль для мобильной версии
>> Дизайн должен остаться
>> При просмотре сайта на десктопных устройствах, должен остаться текущий стиль
>> По мобильной версии также важно продублировать текущую реализацию переключения между мобильной и полной с сохранением выбора через persistent cookies - смотрите, как сейчас сделано на старой версии
> Добавить редактирование блоков через админку WP
> Проверить настройки нового хостинга для WP - настройки оптимизации (кеширование, минимизация JavaScript, CSS), backup, проверка конфигурации Wordpress, .htaccess
> Мелкие фиксы по WP плагинам:
>> Настроить Контакт Форму - сейчас не настроен Contact Form 7 плагин
>> Настроить SEO add-in - сейчас он не подставляет URL сайта по все свои анализаторы для проверок - можем голосом дополнительно обсудить
После перехода на WP к работе над сайтом подключится наш SEO-специалист и будут поступать дальнейшие запросы на фиксы и доработки.
Если Вам интересен такой вид долгосрочного сотрудничества, ждем от Вас предложения!
Только Киев.
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