Дизайнер. Реализация мобильной версии на WordPress, фиксы + поддержка

Доброго времени суток!

Cайт был перенесен на WordPress но закончить перенос у подрядчика не получилось – возникли сложности с реализацией мобильной версии.

В рамках текущего разового запроса необходимо выполнить следующие задачи:

> Реализовать стиль для мобильной версии

>> Дизайн должен остаться

>> При просмотре сайта на десктопных устройствах, должен остаться текущий стиль

>> По мобильной версии также важно продублировать текущую реализацию переключения между мобильной и полной с сохранением выбора через persistent cookies - смотрите, как сейчас сделано на старой версии

> Добавить редактирование блоков через админку WP

> Проверить настройки нового хостинга для WP - настройки оптимизации (кеширование, минимизация JavaScript, CSS), backup, проверка конфигурации Wordpress, .htaccess

> Мелкие фиксы по WP плагинам:

>> Настроить Контакт Форму - сейчас не настроен Contact Form 7 плагин

>> Настроить SEO add-in - сейчас он не подставляет URL сайта по все свои анализаторы для проверок - можем голосом дополнительно обсудить

После перехода на WP к работе над сайтом подключится наш SEO-специалист и будут поступать дальнейшие запросы на фиксы и доработки.

Если Вам интересен такой вид долгосрочного сотрудничества, ждем от Вас предложения!

Только Киев.