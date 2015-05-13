Нарисоваьт дизайн для сайта санатория

$83
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок188 просмотров

Требуется доработать логотип и нарисовать дизайн для сайта санатория по ТЗ и мокапам. Бютжет 5000р.

Все заявки пишите в проект. Всех кто пишет в личку - игнор.

10 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$83
2 дня
Спасибо большое за дизайн. Все в срок и суперский дизайн.
Полное и корректное тз, оплата согласно договоренности. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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