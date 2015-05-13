Нужно сделать дизайн портала по недвижимости Главное в дизайне: - связь с фирменным стилем компании (один из элементов фирменного стилю в приложении) - простота для пользователя (т.е. не перегруженность, а скорее ближе ...
Нарисоваьт дизайн для сайта санатория
Требуется доработать логотип и нарисовать дизайн для сайта санатория по ТЗ и мокапам. Бютжет 5000р.
Все заявки пишите в проект. Всех кто пишет в личку - игнор.
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