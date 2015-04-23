Дизайн и верстка рассылки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок130 просмотров

Необходимо создание и верстка письма для e-mail рассылок для проекта kuponama.ru.

Требования - ширина до 600pix, блочная верстка.

Ориентируемся на структуру письма из вложения. Предложения и подзаголовки делаем целиковыми картинками, чтобы не перенасыщать текст словами скидки, акции и пр. Акции для макета во вложении.

Что в итоге.

Шапка: слева лого, справа - название проекта "КУПОНАМА РУ".

Далее - блок с текстом.

Затем подзаголовок "Новые промо-коды" (картинкой) и красиво размещенные 8 предложений новых промо-кодов исходя из логики, что в каждом предложении будет лого магазина-партнера 143*59 (на карточках купонов) и название акции.

Далее - блок "Скоро завершаются" с 6 предложениями, затем блок "Эксклюзивные промо-коды" с 4 предложениями.

Внизу - кнопка "Смотреть все предложения" и футер "Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку от Купонама.ру" и ссылка на отписку.

Прием работы: psd и html

Оплата 3500р. Возможно постоянное сотрудничество. Я кидаю список акций, Вы корректируете макет.

HTML
10 лет назад
mikhail_s
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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