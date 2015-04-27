Дизайн сайта

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки129 просмотров

Дизайн одностраничника

Тематика бизнес- услуга для бизнеса

Прототип готов – выдам понравившемуся

жду образчики работ

Для особенно волнующихся поясню: на готовый МАКАП подбор шрифта фона и картинок

10 лет назад
pollukhin_dmitr
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Заказывал у Василия дизайн ЛП Получил - качественный результат с раскладкой макета в PSD с правильными слоями и никаких объединений Василий - очень адекватный и вежливый человек. Профессионализм с первых минут общения, никаких лишних вопросов и ненужных разъяснений! Четкое чувство концепции дизайна, работа выполнена точно в срок и качественно. Настоятельно рекомендую сотрудничать и сам обращусь еще не раз.
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием, все как полагается, приятно в общении), чоткое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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