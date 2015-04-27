Заказывал у Василия дизайн ЛП Получил - качественный результат с раскладкой макета в PSD с правильными слоями и никаких объединений Василий - очень адекватный и вежливый человек. Профессионализм с первых минут общения, никаких лишних вопросов и ненужных разъяснений! Четкое чувство концепции дизайна, работа выполнена точно в срок и качественно. Настоятельно рекомендую сотрудничать и сам обращусь еще не раз.