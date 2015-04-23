Нужна разработка дизайна лендинга, который будет продавать.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок179 просмотров

Нужно разработать дизайн лендинга, который будет продавать.

Кроме красивого индивидуального дизайна, нужна еще продуманная структура лендинга.

Тематика лендинга вебинары (тренинги).

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости. Также не забудьте предоставить портфолио Ваших работ.

С уважением Максим.

10 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров