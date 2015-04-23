Нужно создать дизайн для лендинга. Проект страницы вышлю
Нужна разработка дизайна лендинга, который будет продавать.
Нужно разработать дизайн лендинга, который будет продавать.
Кроме красивого индивидуального дизайна, нужна еще продуманная структура лендинга.
Тематика лендинга вебинары (тренинги).
Жду Ваших предложений по срокам и стоимости. Также не забудьте предоставить портфолио Ваших работ.
С уважением Максим.
Заявки фрилансеров
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