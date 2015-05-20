Дизайн главной страницы для карвинг-студии

# 1 — $ 50

Сайт в цветовой гамме логотипа заказчика. Из понравившихся сайт http://tata-morozenko.ru/ Понравилось, что сайт легкий для восприятия и сделан для женщин

Структура страницы:

Сверху в шапке ЛОГО, Контактный телефон 8-918-186-00-00, e-mail: [email protected]

Также в шапке слоган: Карвинг – искусство красивой еды.

Под шапкой главное меню:

1. Обо мне

2. Портфолио

3. Заказ композиций

4. Корпоративы

5. Анимационные программы

6. Мастер-классы

7. Школа карвинга

8. Отзывы

9. Контакты

Обозначить активный пункт меню.

Ниже меню главный баннер. Первый слайд сделать на тему и с надписью: изготовление композиций из овощей и фруктов на заказ

Под баннером идет текст с заголовком. В тексте отрисовать также заголовок второго уровня и маркированный список.

Под текстом будет начало каталога. Заголовок: Каталог композиций на заказ.

Вид каталога пример http://www.carving-spb.ru/decorate.htm

Название – картинка – цена

Ниже кнопка подробнее

Внизу – подвал с повторением пунктов меню и контактов.

Отрисовка внутренних страниц будет предложена победителю конкурса.