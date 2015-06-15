Дизайн сайта-лэндинга

Необходимо разработать дизайн для сайта на туристическо-визовую тематику по типу лэндинга с маркетинговыми элементами.

Необходимо подобрать качественные фотматериалы, клипарты (не гуляющие по интернету)

Дизайн нужен для главной страницы.

Немного измененный дизайн для внутренних страниц + фото/графические материалы для 50 страниц (2-4 картинки)

Есть логотип, краткое ТЗ, примеры сайтов с необходимыми элементами.

Фрилансеры без отзывов и без портфолио не рассматриваются.

В личку не писать!