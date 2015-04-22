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Дизайн сайта агенства по лидогенерации
Дизайн сайта по лидогенерации
Здравствуйте.
Нужно простой, но оригинальный дизайн сайта по лидогенерации.
В нём должны быть фирменные цвета синий, белый серебрянный.
Агенство называется лид-стар.
Важно чтобы дизайн был резиновым или фиксированным – здесь хочу услышать ваше мнение.
Он давал представление о стабильности и и устойчивости.
Структура будет выслана в mockups исполнителю.
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