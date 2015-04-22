Дизайн сайта агенства по лидогенерации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок159 просмотров

Дизайн сайта по лидогенерации

Здравствуйте.

Нужно простой, но оригинальный дизайн сайта по лидогенерации.

В нём должны быть фирменные цвета синий, белый серебрянный.

Агенство называется лид-стар.

Важно чтобы дизайн был резиновым или фиксированным – здесь хочу услышать ваше мнение.

Он давал представление о стабильности и и устойчивости.

Структура будет выслана в mockups исполнителю.

Лидогенерация
10 лет назад
Nataradja
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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