Дизайн сайта агенства по лидогенерации

Дизайн сайта по лидогенерации

Здравствуйте.

Нужно простой, но оригинальный дизайн сайта по лидогенерации.

В нём должны быть фирменные цвета синий, белый серебрянный.

Агенство называется лид-стар.

Важно чтобы дизайн был резиновым или фиксированным – здесь хочу услышать ваше мнение.

Он давал представление о стабильности и и устойчивости.

Структура будет выслана в mockups исполнителю.