Создание дизайна+верстка (php, html)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок211 просмотров

Ищем дизайнера и верстальщика (желательно в одном лице) для двух проектов.

Проект №1 (существующий туристический портал):

- редизайн и обновление существующих страниц

- верстка страниц, в т.ч.адаптивная

Проект №2 (новый сайт, каталог достопримечательностей):

- разработка дизайна +верстка для нового сайта

Портфолио обязательно. Приоритет - фрилансеры из Украины.

HTMLPHP
10 лет назад
tess1980
Татьяна 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров