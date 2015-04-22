Дизайн и верстка 2х шаблонов рассылки под MailChimp

Необходимо разработать шаблоны письма для двух сайтов. Структура шаблонов будет идентичная, отличия только в дизайне. Дизайн шаблона дублирует дизайн сайта. Структура: шапка с контактами и меню категорий (на основе дизайна сайта), содержимое письма – текст с заголовком и подзаголовком, 3 товара в ряд (картинки, название, ценник, кнопка), футер (на основе элементов сайта), кнопки соцсетей, техническая информация (вы подписаны, потому что.... отписаться...).

Просьба указывать желаемую оплату.

Обязателен опыт разработки подобных шаблонов (можно под другие сервисы рассылок). Идеально, если исполнитель потом сможет добавить шаблон в систему (не натягивать на текущие рассылки, а просто добавить к списку шаблонов).

Оптимально исполнитель в Украине.

В случае удачного сотрудничества – много подобных задач (лендинги, шаблоны и тд).