Есть постоянный поток проектов суть которых - создание интерактивных прототипов в Axure. Ищу опытного проектировщика, который поможет с этой работой. Требования: - Опыт работы аналитиком или UX-проектировщиком интерфейсов ...
Дизайн сайта
Нужен одностроничник грузоперевозки по городу, услуги спец техники, услуги грузчиков, с возможностью редактировать, пишите цену и сроки
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