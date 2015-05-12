Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок316 просмотров

Нужен одностроничник грузоперевозки по городу, услуги спец техники, услуги грузчиков, с возможностью редактировать, пишите цену и сроки

10 лет назад
Alsham
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$33
2 дня
Василий молодец все сделал в срок очень качественный дизайн и цена не высокая, мне очень понравилось, всем рекомендую!!!
Працювать с Дмитрием мне понравилось, все как полагается,, чоткое техническое задание, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад