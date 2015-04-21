Дизайн одностраничника по проектированию интерьеров

Необходим дизайн одностраничника. Все подробности, детальнейшее ТЗ в приложенном файле

От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р)

Важно! Работаем без предоплаты!

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).