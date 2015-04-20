Три дизайна сайтов на основе шаблонов Вордпресс

Требуется три дизайна сайта- визитки, на основе шаблонов вордпресс. Берете шаблон редактируете только дизайн! ТО есть на выходе должен быть PSD фаил по слоям. И таких три штуки тема одна структура одна тексты одни и те же. Возможна дальнейшая работа с выбранным кандидатам по натягиванию дизайна на движок. Предложения по ценам и срокам прошу писать.