Добрый день, необходимо, сделать дизайн для мобильной версии сайта или нужен адаптивный сайт под мобильные устройства? Сейчас, я слышал Гугл требует это для того кто хочет развиваться по SEO ...
Дизайн интернет-магазина ТехноПарк
Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей
Описание проекта Дизайн #200956.doc.
Необходимо выполнить следующие работы:
1) Главная страница в двух состояниях: не авторизованный пользователь / авторизованный пользователь, опираясь на приложенный макет.
также необходимо показать 2 варианта вывода меню -
https://yadi.sk/i/4eB-eGzNfiV3e
- Под предполагаемой строкой поиска нарисованы логотипы партнеров (взять с таких сайтов самостоятельно)
- После авторизации расположить пункты меню https://yadi.sk/i/uh3jv0_ag77SX + показать у пункта "Личный кабинет - выпадающее меню"
- Текст на главной: "Компания Технопарк является производителем рукавов высокого давления РВД и комплектующих для их производства, официальным дилером ESCO и EATON Aeroquip, партнером Svarog и ETP. Мы более 10 лет поставляем оригинальные и неоригинальные запчасти для таких брендов как KOMATSU, CATERPILLAR, HITACHI, ATLAS COPCO, TEREX, HYUNDAI, DOOSAN, LIEBHERR, VOLVO."
- Логотипы компаний (по середине в столбик) взять с оф.сайтов.
- Блок справа отображается как 3 изображения + текст (2-3-4 строки)
Текст:
1.Производство муфт, фитингов, БРС, под собственным брендом TechnoPower по чертежам согласно DIN. Производство рукавов высокого давления РВД в сборе с гарантией 1 год!
2. Официальный дилер. Рукава для гидравлики, пневматики, систем кондиционирования. Муфты, фитинги, БРС. Рукава с уникальными температурными характеристиками до -57С.
3. Мировой лидер в производстве режущего инструмента для бульдозеров и экскаваторов, адаптеров, коронок, ножей, ковшей, футеровок.
4. Ведущий российский производитель рукавов высокого давления. Базовый производитель данного сектора в импортозамещении.
5. Итальянский производитель запасных частей для KOMATSU. Признанное качество с 1978года.
2) Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://www.auto-vision.ru/registration.html).
Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы http://www.tepark.ru/registration.html
как в изначальном списке так и в развернутом (в данный список добавить недостающие элементы с сайта http://www.auto-vision.ru/registration.html)
https://yadi.sk/i/NW1OIiw7g74Un
3) Макет с результатами поиска — сохраняя все элементы, размещенные на этой странице
(http://www.tepark.ru/search.html?article=561-04-6A550&smode=A&x=18&y=6) +
Ориентируемся на данный шаблон, с небольшими изменениями
https://yadi.sk/i/_K0AGCGvfwUC2 - на месте производителя добавить "кол-во" товара и значок корзины.
(ориентир по функциональности - http://www.auto-vision.ru/search.html?x=32&y=21&article=KL9&st=groups&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A)
Комментарии к элементам шаблона:
- Для формы поиска по коду в углу поля ввода код детали нужен значок истории поиска и его активное состояние (при наведении).
- Возможность выбора языка так же показываем в макете https://yadi.sk/i/Eu7_sNTNg7KBm
Дополнительная информация по запросу.
Прилагаемые файлы:
1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Анкета для дизайна #200956.doc
2. Макет главной страницы - сайт.jpeg
3. Логотипы - logo.zip
Оплата в российских рублях = 10 000руб., или в иной валюте исходя из данной суммы, независимо от курса доллара.
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