Перенос сайта на WordPress + поддержка

Доброго времени суток!

Требуется перенести сайт на WordPress и настроить на новом хостинге. В дальнейшем интересует поддержка сайта и реализация возможных доработок по мере развития проекта и внесения правок по запросу SEO-специалиста.

В рамках разового запроса необходимо перенести:

> все ссылки должны сохраниться

> весь контент (до 70 страниц)

> дизайн десктопной версии

>> немного изменить стиль шрифтов основного блока текстов

> дизайн и функционал мобильной версии

> функционал админки

>> все страницы и блоки должны быть доступны для редактирования через админку

>> каталог публикаций

>> каталог видео

>> галерея фото

>> форма задать вопрос

После переноса сайт должен выглядеть точно так же, как и сейчас. Скорость работы должна быть не хуже.

Если Вам интересен такой вид сотрудничества, ждем от Вас предложения!