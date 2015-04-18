Для сайта http://solonseo.ru необходимо создать 3 продающих слайда 1 слайд - Продвижение сайтов в Яндексе 2 слайд - Продвижение сайтов в Google 3 слайд - призыв к действию или начни продвигать сегодня ...
Перенос сайта на WordPress + поддержка
Доброго времени суток!
Требуется перенести сайт на WordPress и настроить на новом хостинге. В дальнейшем интересует поддержка сайта и реализация возможных доработок по мере развития проекта и внесения правок по запросу SEO-специалиста.
В рамках разового запроса необходимо перенести:
> все ссылки должны сохраниться
> весь контент (до 70 страниц)
> дизайн десктопной версии
>> немного изменить стиль шрифтов основного блока текстов
> дизайн и функционал мобильной версии
> функционал админки
>> все страницы и блоки должны быть доступны для редактирования через админку
>> каталог публикаций
>> каталог видео
>> галерея фото
>> форма задать вопрос
После переноса сайт должен выглядеть точно так же, как и сейчас. Скорость работы должна быть не хуже.
Если Вам интересен такой вид сотрудничества, ждем от Вас предложения!
Заявки фрилансеров
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