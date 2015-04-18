Нужен дизайн шаблона под Wp движок + Верстка всего этого под рабочий блог вот ссылка www.tastygames.com Надо заняться от начало до конца что бы все отображалось без косяков и доделок ...
Просто подобрать фон
Здравствуйте, на сайт www.interesen-mir.ru необходимо подобрать фон (изображение, что-то тематическое). Цена договорная.
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