Просто подобрать фон

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Завершен8 заявок173 просмотра

Здравствуйте, на сайт www.interesen-mir.ru необходимо подобрать фон (изображение, что-то тематическое). Цена договорная.

10 лет назад
slcvb434
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

patrisia
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу. Все сделано качественно и быстро. Рекомендую как ответственного исполнителя.
👍

Заявки фрилансеров

patrisia
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад