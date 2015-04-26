Дизайн простого лендинга

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Завершен31 заявка436 просмотров

Необходимо сделать дизайн простого одностраничного сайта по ремонту телефона.

10 лет назад
SergeyKrylov
27 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$40
4 дня
Отличный исполнитель, сработал раньше срока, и выполнил все мои многочисленные корректировки. Настоятельно рекомендую!!!
Спасибо за работу. Все отлично! Надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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