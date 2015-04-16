Разработка инфо-блока для сайта

Разработка 3 инфоблоков + выпадающего блока для сайта auto.polis.st/ в стиле сайта. (см. приложения) – шапку и дизайн сайта перерабатывать не нужно. Использовать пометки в макете (иконка "новинка" итд)

Должно получится как на сайте http://moskva.beeline.ru/customers/products/ когда наводишь на пункт "продукты".

Окно должно "выплывать" при наведении. Поле должно быть белого цвета. Все кнопки должны быть отрисованы объемно. Кнопка "заказать звонок" должна быть выделяющегося цвета. В общем, посмотрите сайт билайна для примера))

Работа должна быть выполнена в понедельник 20.04.2015

Дизайн нужен без верстки с цветовой схемой и размерной схемой