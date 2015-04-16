Разработка лендинг рейдж под ключ

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок212 просмотров

Сделать лендинг пейдж под ключ ( дизайн + верстка)

Пример структуры полностью как на этом сайте

http://www.beecopak.ru

все остальное дизайн и текст поменять

Продукция для разрабатываемого лендинга такая же как и на этом сайте.

Копия не нужна.

10 лет назад
egerasim
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров