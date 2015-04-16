Требуется редизайн сайта образовательной тематики — http://preschool-center.ru Основная функциональность сайта: - профессиональная социальная сеть для работников дошкольных образовательных учреждений (на базе JoomSocial+EasyBlog) - размещение информационных материалов о деятельности и проектах ...
Разработка лендинг рейдж под ключ
Сделать лендинг пейдж под ключ ( дизайн + верстка)
Пример структуры полностью как на этом сайте
все остальное дизайн и текст поменять
Продукция для разрабатываемого лендинга такая же как и на этом сайте.
Копия не нужна.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Здравствуйте уважаемые профессионалы, Требуется создание дизайна сайта для производственной компании. Нужна главная страница, внутренняя, и страница каталога с карточкой товара. Все вопросы пишите в личку. работаю без предоплаты, Нарисовали главную, утвердили, получили ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется скопировать дизайн сайта под нас Тематика — продажа недвижимости. вот пример для подражания http://www.realtylab.su/ просто скопируйте максимально точно Пишите свои скайпыЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать сайт (интернет магазин), есть наброски стартовых страниц (в прикрепленных файлах), логику и товар можно посмотреть на DevoHome.com. На основании набросков нужно прорисовать все страницы по следующим вводным: Глобально: ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен редизайн шапки, пример того что нужно http://sk-plotnik.ru/Завершен10 лет назад
Сделать праздничное оформление для сайта к дню победыЗавершен10 лет назад
Нужно переработать дизайн и натянуть его на шаблон. Можно переделать , если потребуется.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $40
Приветствую! Необходим дизайн для сайта-визитки мебельной фабрики (корпусная, кухни). Корпусная мебель на заказ. Подробности в обсужденииДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад