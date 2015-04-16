Разработка лендинг рейдж под ключ

Добрый день. Нужно нарисовать сайт (интернет магазин), есть наброски стартовых страниц (в прикрепленных файлах), логику и товар можно посмотреть на DevoHome.com. На основании набросков нужно прорисовать все страницы по следующим вводным: Глобально: ...