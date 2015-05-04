Редизайн шапки.

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Завершен20 заявок314 просмотров

Нужен редизайн шапки, пример того что нужно http://sk-plotnik.ru/

10 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$9
1 день
Спасибо за работу!
Четко поставленная задача. Приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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