Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать 5 вариантов дизайна сайта с небольшими отличиями (цветовая гамма, иконки, шрифты, что-нибудь на ваше усмотрение). Дизайн должен быть выполнен в стиле государственного сайта. Предоставлю примеры. Подробности при обсуждении.
Внутренняя посадочная страница.
Работа только профессионалов:
Необходимо нарисовать дизайн внутренней посадочной страницы (контекстную часть), местами переработать/дописать текст учитывая то, что имеется шапка и подвал сайта, меню авторизации, в которые нельзя вносить изменения. Также надо учесть общую цветовую гамму ресурса. (3 цвета)
Небольшой текст для страницы уже имеется.
В текст можно и нужно вносить изменения.
Цель:
Увеличение конверсии.
Оплата по договоренности, по факту выполненных работ.
Связь: только ICQ
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