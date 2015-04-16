Внутренняя посадочная страница.

Работа только профессионалов:

Необходимо нарисовать дизайн внутренней посадочной страницы (контекстную часть), местами переработать/дописать текст учитывая то, что имеется шапка и подвал сайта, меню авторизации, в которые нельзя вносить изменения. Также надо учесть общую цветовую гамму ресурса. (3 цвета)

Небольшой текст для страницы уже имеется.

В текст можно и нужно вносить изменения.

Цель:

Увеличение конверсии.

Оплата по договоренности, по факту выполненных работ.

Связь: только ICQ